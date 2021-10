Kaugummi aus Harz und Farben aus Bakterien

Der Klimawandel schreitet voran – mit Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. „Ein Lösungslieferant für die Klimakrise ist die industrielle Biotechnologie“, sagt Johannes Sarx, Abteilungsleiter des Austria Wirtschaftsservice (aws) und Co-Geschäftsführer von LISA Vienna – das gemeinsame Programm von aws und der Wirtschaftsagentur Wien. Die industrielle Biotechnologie weist das Potenzial auf, die industrielle Produktion zu revolutionieren und etwa von erdölbasierten Erzeugnissen sowie einer CO2- und wasserintensiven Produktion wegzukommen.

Nicht nur international, sondern auch in Österreich tut sich in diesem Segment sehr viel, wie zahlreiche Start-ups und Unternehmen im Rahmen des europäischen Forums für industrielle Biotechnologie und Bioökonomie (EFIB) in Wien gezeigt haben. Unter dem Motto „Delivering the EU Green Deal“ haben sich am Mittwoch und Donnerstag heimische Biotech-Start-ups mit der Industrie vernetzt und ihre Innovationen vorgestellt. Hier eine Auswahl der spannendsten Ideen.

Alpengummi stellt Kaugummi aus Baumharz her

Herkömmliche Kaugummis werden aus synthetischen Polymeren hergestellt – die Kaumasse wird aus Erdöl gewonnen. Das heißt: Wir kauen Kunststoffe. Künstliche Süßungsmittel und Aromen, aber auch Weißmacher, Farbstoffe und andere synthetische Inhaltsstoffe sind zudem potenziell gesundheitsschädigend. Das Start-up Alpengummi stellt daher einen natürlichen Kaugummi aus Baumharz und Bienenwachs her, der für Mensch und Umwelt unbedenklich ist.

Das Baumharz kommt laut Sandra Falkner, Mitbegründerin von Alpengummi, aus Niederösterreich – gesüßt wird nur mit Birkenzucker, der gut für die Zähne ist. „Er remineralisiert sie und schützt sie vor Karies. Die Aromen kommen von ätherischen Ölen“, sagt Falkner. Zudem sei der Kaugummi im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten biologisch abbaubar.