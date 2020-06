Kernspaltung für mehr Nachhaltigkeit

Kerne aus ganz Europa

Mittlerweile bezieht das Start-up seine Kerne nicht nur von österreichischen Obstbauern, sondern auch von Betrieben aus Italien, Frankreich, Spanien, Griechenland und Ungarn. Die Kerne werden von Partnerunternehmen lokal von Fruchtfleisch gereinigt, gewaschen und getrocknet, bevor sie in Österreich von Kern Tec veredelt und international weiterverkauft werden. Europaweit fallen laut Fichtinger jährlich 550.000 Tonnen an Kern-Abfall an. In Österreich seien es immerhin 100 bis 200 Tonnen, schätzt der Gründer.

Bisher wurden die Kerne in der Produktionsstätte eines Partnerunternehmens gespaltet. Heuer hat das Start-up im niederösterreichischen Herzogenburg eine eigene Produktion in Betrieb genommen. Auf einer Länge von 10 Metern sind dort in einer Halle einige Maschinen aneinandergereiht. Im Juli sollen die ersten Kerne geknackt werden, sagt Fichtinger: "Die Kapazitäten sind gigantisch. Wir können jetzt mehrere 1.000 Tonnen verarbeiten."

