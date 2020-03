Wiener Start-up bietet Mietservice für Handys und Laptops an

Sechs-Jahres-Zyklen erwünscht

Auch die Softwareupdates sollten für diesen Zeitraum bereitgestellt werden. „Leider gibt es aktuell nur wenige Hersteller, die Softwareupdates über einen langen Zeitraum zur Verfügung stellen. Apple stellt den Support nach etwa 4 bis 5 Jahren ein. Selbst für das Fairphone 1 gibt es keine Updates mehr. Bei Android-Geräten ist die Situation oft besser, aber auch nicht flächendeckend über einen langen Zeitraum gewährleistet“, so der Mitgründer von refurbed.



Vor kurzem hat das Start-up ein Investment in der Höhe von 15,6 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. „Wir wollen in jeden europäischen Haushalt eines unser Produkte bringen“, sagt Windischhofer.