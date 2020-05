Bodybuilding für Salat: Pflanzenfabrik mit intelligenter Steuerung

Vertikale Landwirtschaft oder Vertical Farming, wie es im Englischen heißt, soll den Anbau von Pflanzen und Gemüse in Städten ermöglichen. Das soll nicht nur lange Transportwege überflüssig machen, sondern durch den technologisch unterstützten Anbau auch Ressourcen schonen.

Konkret werden dabei in übereinandergestapelten Regalen Pflanzen, wie etwa Salat oder Zwiebel, angebaut. "Man ist nicht mehr auf die Zulieferkette angewiesen und kann viel vor Ort produzieren", sagt Markus Tauber, Leiter des Forschungscenters Cloud und CPS Security an der FH Burgenland.

Dort wurde vergangene Woche eine " Pflanzenfabrik" in Betrieb genommen. Gemeinsam mit dem Austrian Institute of Technology AIT, der TU Wien und dem Industriepartner Phytoniq wird an der Fachhochschule in Eisenstadt an einem automatisierten, cloud-basiertem Steuerungssystem für die vertikale Landwirtschaft geforscht.