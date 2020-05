Vertical Farming: Obst und Gemüse aus dem Wolkenkratzer

„Bis 2050 leben 80 Prozent der Menschheit in Städten. Spätestens dann wird die Lebensmittelversorgung in Städten ohne diesen Methoden eine enorme Herausforderung“, sagt Despommier. Vertical Farming würde nicht nur dabei helfen, den CO2-Verbrauch zu reduzieren, sondern auch die Umwelt nachhaltig positiv zu beeinflussen. Ein Vorteil der Methode sei etwa, dass Düngemittel aus Indoor-Farmen nicht in die Flüsse und Ozeane gelangen könne, weil im Recycling-Prozess der Indoor-Farm die Düngemittel solange verwendet werden, bis sie von den Pflanzen selbst vollständig aufgebraucht wurden. „Das ist gut für die Natur und Ozeane könnten sich dadurch wieder von der Verschmutzung erholen“, meint Despommier. Der Mensch verhält sich seiner Ansicht nach nämlich nicht besonders ethisch, wenn es um den Schutz der Natur geht.

Für die Zukunft wünscht sich der Wissenschaftler, der selbst 40 Jahre lang unterrichtet hat, dass künftig bereits Kinder an Schulen lernen, wie man Pflanzen am besten in Gebäuden wachsen lassen kann. „Da spielen Biologie, Chemie, Physik und Mathematik zusammen“, so der Experte. An Schulen in New York City gebe es derartige Schulprojekte mit integrierter Indoor-Hydrofarm bereits. „Die Eltern haben am Anfang gar nicht geglaubt, dass ihre Kinder die Tomaten selbst großgezogen haben – mitten in der Stadt. Ich wünsche mir mehr solche Projekte, denn es entmystifiziert die Art, wie Pflanzen wachsen.“