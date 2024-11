Notes-App von Apple bekommt dieses spannende KI-Update

In der Notizen-App kann man künftig im Handumdrehen KI-generierte Bilder erstellen.

Mit iOS 18.2 folgt nun der 2. Teil der AI-Features. Diese stehen derzeit zwar nur in der Beta-Version zur Verfügung, geben aber einen Vorgeschmack auf die kommenden Funktionen, die Apple mittels Künstlicher Intelligenz realisiert.

Mit iOS 18.1 hat Apple die ersten KI-Funktionen zur Verfügung gestellt. Für iPhone-Usern in Europa heißt es aber noch warten - hierzulande ist Apple Intelligence noch nicht zu haben. Über einen kleinen Umweg kann man die KI-Tools aber auch in Österreich testen .

Gleichzeitig kann Apple Intelligence auch ein Bild erstellen und dabei eine handgefertigte Skizze als Basis nehmen. Man kritzelt beispielsweise mit dem Apple Pencil ein Haus in die Notes-App und die AI macht daraus ein ansehnliches Bild.

So ist es möglich, einen Textteil zu markieren und darauf mit einem Klick ein Bild erstellen zu lassen. Zu finden ist die entsprechende Funktion im Pop-up-Menü wo auch die Formatierungen vorgenommen werden können.

Derzeit noch eine Warteschlange

Leider steht die Funktion zum Generieren von Bildern derzeit noch nicht allen Beta-Usern zur Verfügung. Will man das Feature zum ersten Mal nutzen, kommt man in eine Warteschlange. Man darf also gespannt sein.