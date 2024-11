Nintendo Music: Soundtrack-Streaming für Fans im Test

Möchten wir eines der vorhandenen Spiele noch in Zukunft spielen, können wir diese auf die etwas versteckte Spoiler-Liste in den Account-Einstellungen setzen. Die Musik wird dann nicht mehr in den Listen eingeblendet bzw. angespielt.

Fan-App für den harten Kern

Nintendo-Fans kommen mit der Music-App voll auf ihre Kosten. Von nostalgischen Klängen bis zu neuen Hits ist bereits einiges vertreten. In Zukunft sollen zudem noch mehr Games zur Bibliothek dazukommen. Für Besitzerinnen und Besitzer eines Nintendo-Switch-Online-Abonnements ist Nintendo Music ein wertvoller Bonus ohne Zusatzkosten.

Ob der Dienst alleine 3,99 Euro pro Monat oder 19,99 Euro pro Jahr wert ist, kann aber bezweifelt werden. In einer kurzen Stichprobe konnten sämtliche Titel auch auf YouTube gefunden werden. Sofern Nintendo nicht plötzlich härter gegen diese Veröffentlichungen vorgeht, was in der Community teilweise befürchtet wird, ist ein Abonnement alleine für die App eher Geldverschwendung. Für Fans bietet Nintendo Music aber eine tolle Sammlung und willkommene Abwechslung zu Spotify und Co.

Nintendo Music ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.