Wiener Start-up-Zentrum setzt auf nachhaltiges Wachstum

Das Guiding Innovators Hub will Start-ups im Technologiebereich fördern, die organisch wachsen wollen.

Unternehmen, die organisch wachsen, anstatt ihre Idee schnellstmöglich nach oben zu pushen und das Unternehmen dann teuer zu verkaufen: Darauf setzen die Unternehmer Josef Katzgraber und Paul Pöltner mit ihrem Guiding Innovators Hub. Das Team zog vor kurzem in das Holzhochhaus in der Seestadt Aspern ein und will gemeinsam mit Investor Günter Kerbler dafür sorgen, dass Tech-Unternehmen „menschen-zentriert, resilient und langfristig“ wachsen können. „In den vergangenen zwölf Monaten haben wir uns intensiv mit der Frage beschäftigt, wie ein Ökosystem in Europa aussehen kann, in dem nachhaltig resiliente Unternehmen aufgebaut werden“, heißt es auf futurezone-Anfrage seitens des Teams. „Wir sind überzeugt davon, dass organisches Wachstum für Unternehmen der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg ist.“

Organic Venture Building Der Guiding Innovators Hub Vienna will sich als europäische Drehscheibe mit Standort in der Wiener Seestadt etablieren und gemeinsam mit seinem europäischen Partner-Netzwerk Ökosysteme in den Bereichen Fintech, Blockchain, Cybersecurity und E-Commerce entwickeln. „Gründer und ihre Unternehmen sollen in unserem Hub in ihrer Entwicklung organisch wachsen können. Unser Team lebt einen generalistischen Ansatz, um Spitzentechnologien zu realisieren und dabei Selbstverwirklichung zu ermöglichen. Wir nennen das Organic Venture Building“, sagt Pöltner. Der Hub sieht sich als strategischer Investor für im Vorfeld ausgewählte Tech-Firmen in bestimmten Geschäftsbereichen. Die Start-ups werden dann im nächsten Schritt zwölf Monate lang begleitet und mit Infrastruktur und Know-how unterstützt. Die Begleitung reicht dabei vom Prototyping bis zum Mentoring. „Wir sind gerade auf einem guten Weg, ein europäisches Netzwerk an Mentoren aufzubauen“, heißt es. „Wir unterstützen Gründer bei der passgenauen Finanzierung und zeigen alternative Möglichkeiten auf. Der Zugang zu unserem Ökosystem ermöglicht es Unternehmen, sich nachhaltig zu entwickeln. Investoren erhalten einen Wissensvorsprung, um in Zukunftstechnologien exklusiv zu investieren“, so Katzgraber.

