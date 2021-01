Start-up analysiert Schmieröl, um Maschinen vor Ausfall zu bewahren

Ursprünglich sollte die Technologie auf der Internationalen Raumstation ISS zum Einsatz kommen. Mit der von Alexander Niedermayer am Institut für Mikroelektronik und Mikrosensorik der Johannes Kepler Universität Linz entwickelten Messmethode sollte die Viskosität einer Flüssigkeit in einem Experiment zum Kristallwachstum in Schwerelosigkeit überwacht werden. Dem kam aber die Finanzkrise 2008 dazwischen. Budgets der ESA wurden umgeschichtet, das Projekt wurde kurz vor dem geplanten Start eingestellt.

Viele der Anforderungen, die für den Einsatz auf der Raumstation erfüllt werden mussten, bringen aber auch im industriellen Umfeld wesentliche Vorteile. Dazu zählen zum Beispiel die Robustheit und die Autonomie des Messprinzips. Daher entschloss sich Niedermayer dazu, die Technologie gemeinsam mit seinen Studienkollegen Thomas Gahleitner und Thomas Voglhuber zur Marktfähigkeit weiterzuentwickeln.

Zustandsüberwachung von Maschinen

Das wichtigste Standbein des 2015 gegründeten Start-ups MicroResonant sind Systeme zur Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen. Dabei wird die Viskosität von Schmier- und Hydraulik-Ölen kontinuierlich überwacht, was Schlüsse auf den Verschleiß der Maschinen zulässt.

"Wird die Viskosität zu gering und das Öl zu dünn, wird es von der mechanischen Last weggedrückt und Metallteile kommen direkt miteinander in Kontakt", erläutert Niedermayer. "Ist es zu zäh, kommt zu wenig Öl an die wichtigen Stellen. Beides verursacht Abrieb und Verschleiß und kann in kurzer Zeit zum Totalschaden führen."