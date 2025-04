Gegen Verschwendung: Licht soll verdorbenes Gemüse verhindern

Er leitet das Projekt „ LED4foods “, das Effekte von Licht auf Obst und Gemüse untersucht. Auch Lumitech und das Institut für Lebensmittelchemie der TU Graz sind an dem Projekt beteiligt, das von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG gefördert wird.

„Die Firma hat bereits eine spezielle Beleuchtung entwickelt, die das Vergrauen von Fleisch und Wurstwaren zeitlich verzögert. In die Vitrinen wird dafür ein spezielles Licht integriert. Dadurch sieht die Ware länger frisch aus“, erklärt Christian Krutzler von Joanneum Research in Pinkafeld.

Dieser Verschwendung will man entgegensteuern. Seit Ende 2023 müssen Supermärkte deswegen dem Klimaschutz- bzw. Landwirtschaftsministerium melden, wie viel sie entsorgen. Neben der Politik suchen auch andere nach Lösungen. Das Beleuchtungsunternehmen Lumitech Lighting Solution GmbH aus Jennersdorf (Burgenland) hatte die Idee, dass eine angepasste LED-Beleuchtung den Verderb im Supermarkt bremsen könnte.

Angepasste Beleuchtung in der Vitrine bewirkt, dass Fleisch- und Wurstwaren langsamer grau werden.

Datenlücke beim Abfall

Bisher lief beim Projekt nicht alles, wie erhofft. „Wir wollten rausfinden, welche Produkte das größte Problem darstellen. Das war eigentlich nicht möglich“, meint Krutzler. „Was uns überrascht hat: Beim Obst und Gemüse können wir die Tonnen finden, die weggeworfen werden. Aber wenn man wissen will, wie viel davon Bananen oder Erdbeeren sind, ist das sehr schwierig rauszufinden.“ Die Supermärkte würden diese Zahlen ungern hergeben. Trotz dieser Datenlücke machen sie nun in einer kontrollierten Testumgebung Beleuchtungsversuche mit verschiedenen Obst- und Gemüsearten – auf gut Glück.

An der TU Graz erheben Experten für Lebensmittelchemie genaue Daten: Sie beobachten, was passiert, wenn man Bananen, Radieschen oder Erdbeeren mit Licht in verschiedenen Farben bestrahlt. „Wir werden die Produkte jeden Tag herausnehmen und abwiegen“, sagt Krutzler. Neben dem Gewicht werden auch Festigkeit, pH-Wert und Zuckergehalt sowie Verfärbungen dokumentiert. Die Ergebnisse vergleichen sie dann mit Ware, die unter typischer Supermarktbeleuchtung gelagert wird.

