Cyberangriffe auf Lidl-Mutterkonzern haben sich verhundertfacht

Die Supermarktkette will mithilfe von Künstlicher Intelligenz die Warteschlangen an den Kassen vermeiden.

"Es gibt Daten, die nicht auf einem Server in einem anderen Land liegen sollten", so Chrzanowski. Amazon sei ein Konkurrent von Lidl, sagt der Lidl-Chef. Er hält es deswegen "nicht für klug, unsere Daten über den Einkauf und die Preise an eine amerikanische Cloud zu schicken, ohne zu wissen, was mit den Daten passiert".

Mit KI gegen Warteschlangen

Außerdem gab der Lidl-Chef in dem Interview bekannt, dass der Konzern bis 2025 eine neue KI-Plattform für den europäischen Einzelhandel plant. Damit sollen sich unter anderem die Warteschlangen an den Kassen vermeiden lassen.

