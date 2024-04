Kassaloser Supermarkt: Amazon verabschiedet sich von "Just Walk Out"

Als Amazon seine ersten kassalosen Supermärkte eröffnete, galten sie als “Zukunft des Einkaufens”. Anstatt sich mit all seinen Waren in die Schlange an der Kassa zu stellen, kann man in ihnen das Geschäft einfach verlassen. Was man aus den Regalen genommen und eingepackt hat, wird zuvor durch ein komplexes Kamerasystem festgehalten, das jeden Zentimeter des Supermarkts überwacht. Lediglich beim Betreten muss man sich via QR-Code identifizieren.

Nun verabschiedet sich das Unternehmen allerdings von dieser “Just Walk Out”-Technologie. Davon berichtet The Information am Dienstag. Stattdessen sollen in den meisten Geschäften nur “Amazon Dash Carts” zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich im Grunde um zu Einkaufswagen umgerüstete Self-Checkout-Kassen.

Scannender Einkaufswagen

Legt man etwa aus dem Regal in den Einkaufswagen, wird das Produkt automatisch gescannt und zur Rechnung hinzugefügt. Kontrollieren kann das über einen Touchscreen am Griff des Dash Carts. Die Umstellung an Amazon-Fresh-Standorten in den USA zu den smarten Einkaufswagen bestätigte Amazon auch gegenüber Gizmodo. “Just Walk Out” soll vorerst nur mehr in einer kleinen Zahl an Fresh-Filialen in Großbritannien sowie in einigen Amazon-Go-Supermärkten genutzt werden.