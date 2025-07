Volonaut: Neues Video soll beweisen, dass das Airbike kein Fake ist

Am 4. Mai – auch als „Star Wars Day“ bekannt – veröffentlichte Volonaut ein Video von einem Stormtrooper, der auf einem futuristischen Fluggerät durch den Wald fliegt. Es sieht aus wie eine Mischung aus Motorrad ohne Räder und Jetski und hat keinerlei Propeller.

„Alles CGI“ lautete damals ein gängiger Vorwurf. In der Realität sei so ein Fluggerät überhaupt nicht möglich und schon gar nicht, so agil wie es in dem Video dargestellt wird.