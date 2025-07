So erkennst du Abzock-Websites für Einreiseformulare und E-Vignetten

Der letzte Arbeitstag ist geschafft, die Koffer gerade noch rechtzeitig fertig gepackt, alles bereit für den Urlaub – oder? In der Eile kann es schon mal passieren, dass man erst im letzten Moment bemerkt, dass man sich noch nicht um Einreiseformalitäten gekümmert oder die Mautbestimmungen auf der Strecke geprüft hat.

Doch vom Zeitdruck sollte man sich nicht verleiten lassen, bei einer Online-Suche einfach auf das erstbeste Ergebnis zu klicken. Denn genau darauf setzen unzählige unseriöse Anbieter, die sich bei Google gute Suchmaschinen-Platzierungen kaufen und meist hohe Gebühren für ihre Services verlangen.

„Die Leute, die sowas in Anspruch nehmen, lassen sich durch offiziell aussehende Eingabemasken und Logos verleiten, sowie die Tatsache, dass sie ihre Daten in deutscher Sprache eingeben können“, sagt Pavel Škrabánek vom Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ). Die versprochene kurze Bearbeitungsdauer oder vermeintlich besonders sichere Abwicklung seien dabei nichts weiter als eine Werbemasche.

ESTA und ETA

Geht der Flug in die USA, nach Kanada oder Großbritannien, müssen sich österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in der Regel anstelle eines Visums im Vorhinein für die Einreise registrieren. In den Vereinigten Staaten gibt es dafür das Electronic System for Travel Authorization (ESTA), in Kanada und Großbritannien die Electronic Travel Authorisation (ETA). Den Antrag sollte man dabei über die entsprechende staatliche Webseite bzw. die offizielle App stellen.

Denn kommerzielle Vermittler verlangen ein Vielfaches der tatsächlichen Gebühren, warnt Škrabánek. Die ESTA-Gebühr beträgt 21 US-Dollar, das kanadische eTA kostet 7 kanadische Dollar, das britische ETA 16 Pfund.