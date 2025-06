5 praktische Apps für deine nächste Reise

Wanderlog

Die gesamte Reiseplanung an einem Ort, das verspricht die App Wanderlog. Mit ihr können wir sämtliche Pläne gesammelt verwalten, ohne mit einer holprigen Notiz-App oder klassischen Zetteln arbeiten zu müssen. Für unser nächstes Reiseziel legen wir einfach eine Sammlung in Wanderlog an.

Danach können sämtliche Komponenten der Reise in der App hinterlegt werden. Sehenswürdige Plätze, Ausflüge, Restaurants, aber auch Flüge, Zugfahrten und andere Transportmöglichkeiten lassen sich hinterlegen. Auf Wunsch hilft uns Wanderlog dabei, optimale Routen und Besuche zu planen, um möglichst viel unterbringen zu können.

In der App gibt es auch Empfehlungen für Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten. Mit unseren Freundinnen und Freunden können wir zudem die jeweilige Reise teilen, um sie gemeinsam zu bearbeiten. Auch das Budget kann in der App gemeinsam verwaltet und bei Bedarf aufgeteilt werden.

Wanderlog ist grundsätzlich kostenlos, bietet aber eine Pro-Version um 36,99 Euro pro Jahr, die etwa den Export in Google Maps und das Veröffentlichen eines Reiseführers ermöglicht.

Wanderlog ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.