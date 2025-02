Mit dieser App habe ich versucht, den Jetlag zu vermeiden

Die Smartphone-Anwendung hilft dabei, den Schlafrhythmus zu verschieben und sich an die neue Zeitzone anzupassen.

Die App Timeshifter hilft auch dabei, wenn man Schlafprobleme durch Schichtarbeit hat.

Man kann sich bemühen, so sehr man will, aber der Körper wird das letzte Wort haben. Eine mehrstündige Zeitverschiebung auf einer Reise lässt sich nicht im Handumdrehen von einem Tag auf den nächsten überwinden. Um etwa auf einer Dienstreise in die USA zu den passenden Zeiten fit zu sein, greifen manche zu Aufputschmittel oder zu Schlaftabletten. Da ich derartige Hilfsmittel nicht verwenden wollte, bin ich auf eine App gestoßen, die dabei helfen soll, den Jetlag zu vermeiden. Die Zeit verschieben Die Smartphone-Anwendung "Timeshifter" wird laut eigenen Angaben auch von den Astronauten auf der ISS verwendet, um im Weltraum einen Tag-Nacht-Rhythmus beibehalten zu können. Empfohlen wird die App beispielsweise auch auf der Lufthansa-Website. Übrigens: Eine adaptierte Version derselben Anwendung gibt es auch für all jene, die ihren Schlafrhythmus an das Schichtarbeiten anpassen müssen.

App erstellt einen Anpassungsplan In meinem Fall habe ich die Anwendung auf einer 3-tägigen Dienstreise an die Westküste der USA ausprobiert. Nimmt man Timeshifter in Betrieb, gibt man seine Flugdaten ein. Daraus wird ein Plan erstellt, wie man den Körper an die Zeitverschiebung anpassen kann. Dieses Timeshifting beginnt schon einige Tage vor Abreise, um den Tag-Nacht-Rhythmus so zu verschieben, dass er bei Ankunft in Kalifornien schon einigermaßen an die dortige Zeitzone angepasst ist. Die App empfiehlt beispielsweise, wann man schlafen gehen sollte und wann man wieder aufwachen sollte. Darüber hinaus steht sie mit Ratschlägen zur Seite, wann man auf Koffein verzichten sollte, wann man Sonnenlicht meiden sollte und wann es sinnvoll wäre, Licht zu tanken.

© Screenshot / Florian Christof

Ratschläge als Benachrichtigungen Dass man sich bereits vor Reiseantritt in Österreich an die Pacific-Time anpasst, ist selbstverständlich nur schwer möglich. Wenn man vor und nach der Dienstreise zu den üblichen Zeiten arbeiten muss, ist das bei einer Zeitverschiebung von 9 Stunden eher utopisch. Ich habe dennoch versucht, mich so gut wie möglich an die Empfehlungen der App zu halten, die als Benachrichtigung am Handy-Bildschirm aufscheinen. Zumindest mit dem Schlafrhythmus und dem Koffein hat das einigermaßen funktioniert. Im Flugzeug von Europa an die US-Westküste sollte man gleich nach dem Start am Nachmittag die Augen schließen, riet die App. Anschließend wäre es gut, die Fensterläden zu öffnen, um so viel Licht wie möglich abzubekommen. Draußen war es aber leider dunkel.

© Timeshifter

Jetlag wie eh und je Laut meinem Timeshifter-Plan sollte ich halbwegs ausgeschlafen am Abend (Ortszeit) in San Francisco ankommen. Geklappt hat das leider nur sehr bedingt. Beim Abendessen war es schwierig, die Augen offenzuhalten. Und die folgende Nacht verlief, wie so ziemlich jede Jetlag-Nacht auf einer solchen US-Reise: hundemüde ins Bett, aber schon wenige Stunden später um 3 Uhr morgens munter - ohne Chance wieder richtig einschlafen zu können. Vorbereitung auf die Rückreise Während der 3 Tage in Kalifornien begann Timeshifter mich mit denselben Empfehlungen schon wieder auf die Rückreise vorzubereiten: "Jetzt kein Koffein für die nächsten 3 Stunden", "Schau, dass du so viel Licht bekommst wie möglich" oder "In 30 Minuten ist es Zeit, schlafen zu gehen." All das ergibt natürlich Sinn. Wenn jedoch der gesamte Tag mit Terminen verplant ist und am Abend noch ein Dienstessen ansteht, kann man sich an die Ratschläge wieder nur sehr bedingt halten. Auch wenn ich die Empfehlungen von Timeshifter nur in einem begrenzten Ausmaß umsetzen konnte, kam es mir so vor, als wäre der Jetlag bei dieser Reise nicht derart schlimm gewesen wie bei früheren Ausflügen mit derselben Zeitverschiebung.

© Timeshifter