Die besten Schlaftracker 2024 für iOS und Android

Ein i ntelligenter Wecker versucht zudem, uns in der optimalen Schlafphase aufzuwecken. Das Tracking will aber auch bezahlt werden. Mindestens 66,99 Euro pro Jahr werden hier verlangt.

Wer Probleme mit dem Einschlafen hat, bekommt über die App eine größere Auswahl an Sounds. Darunter das klassische weiße Rauschen, Regen, das Rascheln von Blättern oder Tastatur-Geräusche .

Genutzt wird dafür hauptsächlich das Mikrofon , das uns die gesamte Nacht überwacht. Anhand des Inputs analysiert ShutEye dann unter anderem die Schlafzyklen, Dauer und Qualität . Zu jeder Nacht gibt es außerdem eine Übersicht, in der Töne aus der Nacht kategorisiert werden, um beispielsweise Schnarchen, Reden und andere Geräusche nachhören zu können.

Und auch das Aufwachen versucht BetterSleep mit einem intelligenten Wecker zu verbessern, indem wir zur gewünschten Zeit in einer günstigen Schlafphase geweckt werden. Features wie Schlafaufnahmen oder Statistiken erfordern aber ein Abonnement ab 4,99 Euro pro Monat .

In einem übersichtlichen Dashboard sammelt die App dann alle möglichen Daten. Unter anderem werden unsere Schlafphasen analysiert und etwaige Mängel hervorgehoben. Einzelne Geräusche, von nächtlichen Selbstgesprächen bis zu Flatulenzen werden dabei mit Soundbites hervorgehoben. Nach einer Kennenlernphase erhalten wir dann auch Empfehlungen zur Bettzeit.

Neben Klassikern wie Regen, Wind und Ozean bietet BetterSleep unter anderem ASMR-Inhalte und spezielle Musik . Auf Wunsch können wir die einzelnen Geräuschkomponenten auch selbst abmischen. Beim Tracking setzt die App hauptsächlich auf Geräuschüberwachung . Zum Einschlafen legen wir das Gerät flach in der Nähe hin, BetterSleep macht den Rest.

Eine der beliebtesten Apps zum Thema Schlaf ist BetterSleep. Schon seit Jahren kümmert sich die Anwendung um gutes Einschlafen , perfektes Aufwachen und alles, was dazwischen passiert. Unterteilt in Home, Sounds, und Schlaf, finden wir hier alle wichtigen Komponenten für jede Phase des Schlafes. Brauchen wir Unterstützung beim Einschlummern, hält die App verschiedene Sounds und Musik bereit.

Mit einem Tippen auf „Starten“ verfolgt die App dann unsere Nacht. In einer Übersicht werden sämtliche Schnarch-Töne visualisiert und in v erschiedene Kategorien unterteilt. Unterschieden wird hier von „leise“ bis „gewaltig“. Neben der Zeit im Bett trackt SnoreLab auch, wie viel Prozent der Nacht wir mit Schnarchen verbracht haben. Gleichzeitig unterstützt uns die App aber auch bei Finden bzw. Testen von Lösungen gegen das Schnarchen.

Eines der wohl größten Hindernisse für eine geruhsame Nacht ist Schnarchen . Von einem selbst meist unbemerkt, sind es etwaige Schlafpartnerinnen und Schlafpartner, die das Knarren in der Nacht als erste zu spüren bekommen. Je nach Ausprägung kann die erschwerte Atmung aber auch zu einer Verminderung der Schlafqualität führen. SnoreLab hat sich deshalb auf das Tracking von Schnarchen spezialisiert. Möchten wir lostracken, müssen wir lediglich unsere Einschlafzeit angeben.

So versucht die App Faktoren wie Tag und Uhrzeit, aber auch Außentemperatur , Umgebungslärm , Sport oder Ernährung festzuhalten, um Einflüsse auf die Schlafqualität erkennbar zu machen. Definieren wir ein Weckfenster , versucht Sleep Cycle uns in der passenden Schlafphase aufzuwecken. Für das vollumfängliche Tracking braucht es aber ein Premium-Abonnement um 29,99 Euro pro Jahr .

In der Audioaufnahme werden einzelne Geräusche, etwa Schnarchen, Sprechen oder andere Töne , hervorgehoben, um sie noch einmal anzuhören. Auch ein etwaiges Schnarchen von anderen kann erkannt werden. Sleep Cycle gibt außerdem Input zur Dauer des Schnarchens über die gesamte Nacht. Während die einzelnen Phasen per Kurvendiagramm aufgezeichnet werden, sind vor allem die vergleichenden Statistiken spannend.

Sleep Cycle bietet zum Einschlafen eine kleine Audiothek, auf weitere Helfer zum Thema verzichtet man aber. Starten wir dann unsere Schlafsession, beginnt die App das eifrige Mithören. Sämtliche Geräusche und Umwelteinflüsse werden von Sleep Cycle aufgezeichnet, um ein Bild der Nacht zeichnen zu können. Am nächsten Tag lassen sich dann sämtliche Daten in einem übersichtlichen Dashboard einsehen.

Eine der optisch ansprechendsten und beliebtesten Apps im Bereich des Schlaftracking ist Sleep Cycle. Wer alles über den eigenen Schlaf und etwaige Einflüsse erfahren möchte, ist bei Sleep Cycle gut aufgehoben. Auch hier wird auf die Überwachung per Mikrofon gesetzt, ein einfaches Platzieren auf dem Nachtkästchen reicht aus.

© Tantsissa Holdings Pty Ltd

AutoSleep

Wer eine Apple Watch sein Eigen nennt und diese zum Tracking nutzen möchte, ist bei AutoSleep richtig. Die App hat sich auf Schlaftracking spezialisiert, nutzt dafür aber neben dem Smartphone auch eine Apple Watch, um bessere Daten aufzeichnen zu können. Während viele Apps in diesem Bereich Input zu Einschlafzeit bzw. Start des Schlafens brauchen, versucht AutoSleep das gesamte Tracking ohne unser Zutun zu erledigen.

Haben wir die Watch auf dem Arm und legen uns hin, versucht die App den Schlafbeginn zu erkennen und trackt ab dann sämtliche Körperwerte. So werden unter anderem Puls und Blutsauerstoff mitverfolgt, außerdem bietet AutoSleep eine Schlafphasen-Erkennung. Auch Atemfrequenz, Temperatur am Handgelenk und Geräusche werden in der Nacht aufgezeichnet.

Ein intelligenter Alarm versucht uns in der bestmöglichen Schlafphase in einem gewünschten Zeitfenster aufzuwecken. Ist die Nacht vorbei, können wir sämtliche Daten auf verschiedenen Statistik-Seiten einsehen. Schlafdauer- und analyse sind hier ebenso einsehbar wie einzelne Daten zu Vitalwerten.

Die jeweiligen Werte werden obendrein auf ihre Qualität bewertet und mit anderen Nächten vergleichbar gemacht. Auch ohne Watch ist ein Tracking möglich, lässt aber dann einige Aufzeichnungen vermissen. Besonders hervorzuheben ist bei AutoSleep das nicht vorhandene Abonnement. 6,99 Euro werden lediglich einmal fällig.

AutoSleep ist um 6,99 Euro für iOS erhältlich.