Humanoider Roboter dreht durch und schlägt wild um sich

Es klingt wie der Anfang einer Sci-Fi-Dystopie: Ein humanoider Roboter gerät außer Kontrolle und versetzt alle Menschen rundherum in Angst und Schrecken.

Genau das soll kürzlich mit einem G1 des chinesischen Herstellers Unitree in einer Werkstatt in San Francisco passiert sein. Der 1,30 Meter große, 35 Kilogramm schwere Roboter begann plötzlich, aufgehängt an einer Halterung, wild um sich zu schlagen und kippte schließlich auf den Boden.