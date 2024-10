Roboter bekämpft tödliche Keime im Krankenhaus

Richtige Desinfektion ist in Gesundheitseinrichtungen entscheidend – andernfalls können sich gefährliche Mikroorganismen und Viren schnell ausbreiten. Das kann im schlimmsten Fall tödlich sein. Eingesetzt werden in der Regel hochwirksame Desinfektionsmittel .

In vielen Büros und Wohnungen saugen und wischen mittlerweile Roboter. Anders ist das derzeit noch in Krankenhäusern : Zwar wären Roboter auch dort praktisch, allerdings ist die Reinigung von OP-Sälen und Intensivstationen anspruchsvoller. „Im Krankenhaus sehen Sie Teams, die mit Wägelchen und Tüchern unterwegs sind und damit reinigen und desinfizieren“, erklärt die Lebensmittel- und Biotechnologin Gabriele Ettenberger-Bornberg .

In medizinischen Einrichtungen gibt es eine Vielzahl an Keimen, die ein Infektionsrisiko bergen. Darunter sind Bakterien wie MRSA, E.coli und Enterokokken. Auch Noroviren oder Coronaviren zählen dazu. Gefährlich sind außerdem Schimmel- und Hefepilze wie Candida albicans, ein Pilz, der häufig Münder, Genitalien und die Haut von Menschen befällt.

UV-LED dringt in die DNA ein

Ein weiterer Vorteil dieser Lampen ist neben ihrer geringeren Größe, dass sie Lichtstrahlen mit unterschiedlichen Wellenlängen emittieren können und so ein breiteres Wirkspektrum haben. „UV-LED kann in die DNA eindringen und so etwa Bakterien durch den Energieeintrag unschädlich machen“, so die Forscherin.

Abgesehen von der Lampe kann der Roboter aber auch mit herkömmlichen Desinfektionsmitteln befüllt werden. Diese Chemie verteilt der Roboter mit einem Tuch auf dem Boden und bekämpft damit gezielt Keime.

Bei seinen Desinfektionsfahrten arbeitet er autonom. Wie ein Staubsaugerroboter kann er Grundrisskarten von Räumen speichern und diese in exakten Bahnen abfahren. Durch Sensoren erkennt er Hindernisse und weicht diesen aus. Das Gerät wird mit einem Akku betrieben und lädt sich selbstständig in einer Ladestation auf. Chemische Mittel müssen derzeit noch händisch nachgefüllt werden, man arbeitet aber an einer automatischen Befüllung. Beim UV-LED-Modus muss hingegen kein Mittel nachgefüllt werden.

Feldversuch im Pflegeheim

„Beide Systeme haben Vor- und Nachteile. Wenn man mit UV-LED arbeitet, fährt der Roboter recht langsam, damit ausreichend Energie entsteht. Mit Desinfektionsmittel ist er schneller, aber man muss es nachfüllen“, so die Forscherin. Ein Feldversuch im Pflegeheim zeigte, dass das Gerät ähnlich gründlich desinfiziert wie eine menschliche Reinigungskraft. Zusätzlich ist jedoch durch ein Programm genau nachvollziehbar, wo der Roboter desinfiziert hat. Das ist im Gesundheitsbereich ein Vorteil, weil die Dokumentation bei der Qualitätssicherung hilft.