Diese Schraube bohrt sich in Knochen wie ein Haifischzahn

Die „ Shark Screw “ („Haischraube“), heiße so, „weil sie weiß ist und ganz viele Gewinde-Zähne hat, wie ein Hai“, erklärt Lukas Pastl , Geschäftsführer des Unternehmens Surgebright. „Der Vorteil ist, dass sie nicht mehr entfernt werden muss und eine große Heilungswahrscheinlichkeit besteht“, erklärt er.

Die Oberschenkelknochen, aus denen die Schrauben gemacht werden, stammen von menschlichen Spender*innen. „Vielleicht klingt es makaber, aber am Anfang war nicht klar, an welcher Position des Knochens die höchste Festigkeit zu erwarten ist“, erläutert Plank. Dank der Mikroskop-Untersuchungen des ZFE fanden sie die Wurzel des Problems und wussten, warum die Knochenschrauben so oft brechen. Schuld war der Trocknungsprozess bei der Herstellung – der Knochen trocknete zu schnell, daher bauten sich im Inneren Spannungen auf, die ihn beim Einsetzen brechen ließen. Durch die Analysen des ZFE konnte das Problem behoben werden.

Die Idee dazu hatte sein Vater, der Orthopäde Klaus Pastl , der 1995 mit der Herstellung von Schrauben aus menschlichen Knochen begonnen hat. „In unserer Familie kannte jeder die Idee. Nachdem sich kein geeigneter Produzent fand, haben wir dann gesagt, dass wir das selber umsetzen müssen“, erklärt Pastl. Allerdings brachen ihre Knochenschrauben häufig nach dem Einsetzen. Deshalb wandte sich Familie Pastl an das Zentrum für Elektronenmikroskopie (ZFE) in Graz , ein Institut der Austrian Research Cooperative (ACR), deren Forschung durch das BMWA unterstützt wird.

Ein Röntgenbild zeigt 2 Schrauben in der großen Zehe.

Oberschenkelknochen werdengebadet und bestrahlt

Die Herstellung funktioniert so: Aus den Oberschenkelknochen werden Würfel herausgeschnitten, die in Chemikalien eingeweicht, bestrahlt und anschließend getrocknet werden. Eine Fräse macht dann Schrauben daraus. „Ich kann mich bis heute an den Tag erinnern, als mich der Klaus angerufen und mir erzählt hat, dass er einige Schrauben verbaut hat und keine davon gebrochen ist“, erzählt Plank. „Da habe ich gemerkt, dass das meine Forschung tatsächlich jemanden hilft“.

Patient*innen mit verschiedenen Leiden können von der Knochenschraube profitieren. „Hallux Valgus, eine Verkrümmung der großen Zehe wird korrigiert, indem man den Knochen durchschneidet. Man bohrt ein Loch, schneidet das Gewinde hinein und dreht dann die Schraube hinein“, erklärt Pastl. „Der Organismus erkennt sie als Knochen an und durchblutet sie sofort mit eigenen Zellen und Gefäßen. Das Skelett erneuert sich permanent – in diesem Prozess wird die Shark Screw integriert. Nach einem Jahr ist sie im Schnitt nicht mehr vom menschlichen Skelett unterscheidbar“, so Pastl.

Start in den USA

Nun wollen die Österreicher auch auf dem US-Markt durchstarten: „Die ersten Shark Screws sind in Amerika schon eingesetzt worden“, erklärt Pastl. Mit einigen Partnern läuft der Start seit Juli 2023 langsam an. Zu schnell wollen sie dabei nicht vorgehen, sondern einen Schritt nach dem anderen gehen.

*Diese Serie erscheint in redaktioneller Unabhängigkeit mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft.