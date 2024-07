Chinesische Forscher bauten Roboter mit lebenden Gehirnen

Forscher in China haben neuartige Roboter entwickelt, die nicht nur merkwürdig aussehen, sondern auch ein Gehirn aus biologischen Zellen besitzen. Laut chinesischen Medienberichten können die Roboter dank ihrer neuartigen Gehirne bereits Gegenstände erfassen. Die Forscher veröffentlichten Bilder der Roboter, in deren Kopf eine Art Organ in einer Petrischale steckt.

Wachsende Gehirne

Diese Gehirne schwimmen dort in einer orangen Nährflüssigkeit. Bei der Technologie, die gemeinsam von der Tianjin Universität und Southern University of Science and Technology entwickelt wurde, wird ein sogenanntes Gehirn-Organoid aus menschlichen Stammzellen mit einem Elektrodenchip kombiniert. Dieses Zusammenspiel aus Chip und biologischer Materie steuert den Roboter.

Die Technologie erinnert etwas an Elon Musks Unternehmen Neuralink. Dort werden Chips bereits testweise direkt in menschliche Gehirne eingesetzt. Die Vision ist, dass künftig dadurch Computer rein per Gedanken gesteuert werden können.