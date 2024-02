Wie ein Biochip Tierversuche überflüssig machen soll

Millionen Tiere werden in der EU jedes Jahr für Versuche eingesetzt, darunter auch Hunde. Ein kleiner Organ-Biochip könnte einen Teil davon in naher Zukunft überflüssig machen.

An Tausenden Hunden werden in der EU jedes Jahr Medikamente wie Schmerzmittel, Blutdrucksenker und Antibiotika getestet. Auch medizinische Geräte wie Herzschrittmacher werden ihnen eingesetzt, bevor diese an Menschen ausprobiert werden. Das, obwohl Hunde in unserer Gesellschaft einen besonderen Stellenwert haben: Für vielen Menschen sind sie Freunde, Familienmitglieder. Seit Jahrtausenden sind sie an unserer Seite.

Ähnlichkeit mit uns

Ein Grund, warum sie bis heute für Tierversuche eingesetzt werden, ist ihre physiologische Ähnlichkeit mit uns. Sie sind z. B. Allesfresser – Fleisch, Gemüse und Kohlenhydrate stehen auf ihrem Speiseplan. Wegen solcher Ähnlichkeiten lassen sich die Ergebnisse aus Hunde-Tierversuchen gut auf den Menschen übertragen: An den Tieren kann z. B. getestet werden, ob gewisse Medikamente wirken. „Ihr Magen-Darm-Trakt ist unserem ähnlich, weshalb gewisse Sachen dort ausprobiert werden,“ erklärt der Tiermediziner Iwan Burgener von der Veterinärmedizinischen Universität Wien.

Die einzige tiermedizinische Universität in Österreich züchtet die Hunde für ihre Forschung selbst – laut der EU-Versuchsdatenbank ALURES wurden dort in den letzten Jahren vor allem Tierversuche im Rahmen der Ausbildung zukünftiger Tierärzt*innen unternommen. An den Hunden werden etwa bestimmte Untersuchungsmethoden geübt.

Beagels sind Hund der Wahl

„Wir haben in der Kleintierklinik zwischen 10 und 14 Beagles, die für die Ausbildung von Student*innen im Einsatz sind. Die Hunde haben alle Besitzer*innen, mit denen sie am Abend mit nach Hause gehen“, erklärt Burgener. Bei diesen Besitzer*innen leben die Hunde in der Regel auch weiter, nachdem sie nach wenigen Jahren nicht mehr im „Dienst“ sind. Die Hunderasse gilt in der Forschung schon lange als der Versuchshund schlechthin – er wird schon seit geraumer Zeit extra für die Forschung gezüchtet.

Wenn es nach Burgener geht, sollen Forscher in Zukunft allerdings überhaupt keine Tierversuche mehr an echten Tieren durchführen müssen. Er und sein Team lassen sich wesentlich von dem „3R Prinzip“ leiten, das 1959 erstmals definiert wurde. Dieses besagt, dass Tierversuche nach Möglichkeit ersetzt werden sollen (Replacement), so weniger Tiere zu Schaden kommen (Reduction) und das Leid durch die Verbesserung von Methoden gesenkt wird (Refinement).