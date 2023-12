Iran schoss Tiere ins All, Astronauten sollen folgen

Der Iran schickte eine 500-Kilogramm-Rakete los, in der Kapsel sollen sich Tiere befinden.

Der Iran hat nach eigener Aussage eine Weltraum-Kapsel zur künftigen Beförderung von Astronaut*innen getestet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Mittwoch mit Berufung auf den Informationsminister Isa Sarepur meldete, ist die 500 Kilogramm schwere Kapsel auf eine Höhe von 130 Kilometer geschossen worden.

Tiere an Bord der Rakete

Interesting Engineering berichtet, dass Tiere an Bord der Kapsel gewesen sein sollen. Um welche Arten es sich genau handelt, ist nicht bekannt. Wann die Islamische Republik mit der neuen Technologie Menschen ins All befördern will, ist nicht sicher - es heißt aber, dass es 2029 soweit sein soll.