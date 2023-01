China: Durchbruch bei Abwehrsystem für Hyperschallraketen

Ein Team an chinesischen Wissenschaftler*innen hat laut eigenen Angaben einen großen Fortschritt bei ihren Bemühungen erzieht, das Land vor einer möglichen Bedrohung durch Hyperschallwaffen zu schützen. Sie entwickeln ein System aus wiederverwendbaren Fluggeräten, die über lange Distanzen in bis zu 5-facher Schallgeschwindigkeit fliegen können.

In der Praxis soll das Fluggerät durch Frühwarnsatelliten und Bodenradarstationen alarmiert werden. Durch Vorhersagen der Flugbahn der Hyperschallrakete soll sie das Flugzeug dann abfangen und mithilfe eines Projektils neutralisieren. Anschließend kann das Fluggerät wieder zu seiner Basis zurückkehren und für einen neuen Einsatz vorbereitet werden.

Mathematisches Problem

Dieses Konzept umzusetzen, ist laut den chinesischen Wissenschaftler*innen sehr herausfordernd. Bei ihren Arbeiten standen sie von einem schwierigen mathematischen Problem, wie die South China Morning Post (SCMP) berichtet.

So sind bestehende Algorithmen für das Abfangen von Raketen für konventionelle Waffen geschrieben, wird Yin Zhongjie vom Shanghai Institute of Mechanical and Electrical Engineering zitiert. Wenn die Flugbahn hingegen für ein Hyperschallfluggerät mit diesen Methoden berechnet werden würde, könnte dies schlimmstenfalls zu einem Absturz führen, erklären die Forscher*innen.

Hyperschallflugbahnen seien schwierig zu berechnen, da sie deutlich andere Eigenschaften als die von konventionellen Fluggeräten haben. Der Bordcomputer eines Abfangfliegers könne nur einen Bruchteil der Ressourcen bereitstellen, die derartige Berechnungen erfordern. Darum müsse schon viel im Vorhinein passieren bzw. durch Algorithmen vereinfacht werden.