Größtes Flugzeug der Welt fliegt erstmals mit Hyperschall-Jet

Das US-Unternehmen Stratolaunch hat einen Testflug durchgeführt, bei dem das Trägerflugzeug Roc und das Hyperschallflugzeug Talon-A erstmals gemeinsam abhoben. Wie Flugrevue berichtet , ging es bei dem Test darum, aerodynamische Belastungen auf Talon-A zu überprüfen. Der Flug dauerte 5 Stunden. Die Landung hielt Stratolaunch in einem Instagram-Video fest.

117 Meter Flügelspannweite

Für Luftfahrtinteressierte ist der Flug u.a. interessant, weil Roc das Flugzeug mit der größten Spannweite aller Zeiten ist. Mit 117 Meter Breite und einer Aufhängevorrichtung in der Mitte ist Roc ursprünglich dafür gedacht, Raketen in große Höhen zu transportieren, abzuwerfen und sie samt Nutzlast in den Weltraum aufsteigen zu lassen.