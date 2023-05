Iran behauptet, unstoppbare Hyperschallrakete entwickelt zu haben

Die Tests für eine neue Generation an Hyperschallraketen sollen abgeschlossen sein.

Der Iran hat angekündigt, erfolgreich Hyperschallraketen getestet zu haben, die jegliche Verteidigungssysteme durchbrechen können. Die Rakete soll "bald" öffentlich gezeigt werden, berichtet die Times of Israel. Laut General Amir Ali Hajizadeh, Kommandeur der Luftfahrt-Einheit der Iranischen Revolutionsgarde, soll die Hyperschallwaffe innerhalb und oberhalb der Erdatmosphäre fliegen können.

"Sie wird in der Lage sein, sämtliche Raketenabwehrsysteme zu überbrücken", sagte Hajizadeh bei einer ersten Ankündigung im November. Er glaube, es würde Jahrzehnte dauern, bevor ein System die neue Rakete abwehren könne.

Flugzeugträger-Killer

Erst im März hat der Iran eine Antischiffsrakete angekündigt, die Mach 8 fliegen und Ziele in 1.500 km Entfernung treffen könne. Damit könnten vor allem Flugzeugträger potenzielle Ziele werden, da sie Raketen mit so hoher Geschwindigkeit derzeit nicht abfangen können. Zwar wird an Laser-Abfangsystemen gearbeitet, einsatzbereit sind diese aber noch nicht.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Iran neue Mittelstreckenraketen präsentiert. Die ballistische Rakete mit dem Namen Kheibar ("Festung") soll Ziele in einer Entfernung von bis zu 2.000 Kilometern treffen können. Die Rakete ist die 4. Version vom Typ Khoramshahr und soll mit einem 1,5 Tonnen schweren Sprengkopf ausgerüstet werden können. Mit der Reichweite könnte die Rakete grundsätzlich Ziele in Israel, dem Erzfeind der Islamischen Republik, treffen.