Chinesische KI entwickelt überraschende Taktik für Hyperschall-Luftkampf

Die KI ließ den Jet schließlich eine Rakete nach hinten abfeuern. Der virtuelle Gegner sei so in weniger als 8 Sekunden ausgeschaltet worden.

Wie die South China Morning Post berichtet, überraschte ein Tipp der KI die Wissenschaftler*innen ganz besonders. In einer von ihr generierten Computersimulation traf ein virtuelles chinesisches Hyperschallflugzeug auf einen feindlichen Kampfjet, der mit Mach 1,3 flog. Das entspricht in etwa der Höchstgeschwindigkeit einer F-35 .

KI soll Angriffe verbessern

Bei dem von der KI entwickelten Manöver handle es sich um jene Taktik, mit der größtmöglichen Angriffsreichweite und dem geringsten Risiko für die Pilot*innen, so das Forschungsteam der Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. Die Wissenschaftler*innen simulierten Kämpfe mit Geschwindigkeiten von Mach 5 bis Mach 11. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie vergangenes Monat im Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics.

Laut dem beteiligten Forscher Liu Yanbin könnte die KI die Kampfleistung von Hyperschallflugzeugen erheblich verbessern. "Der künftige Luftkriegsführung wird immer komplexer, und die Aufgaben im Kampf werden schwieriger. Piloten müssen in kürzester Zeit eine große Menge an Informationen verarbeiten und optimale taktische Entscheidungen treffen", sagt Liu. "Künstliche Intelligenz hat ein sehr breites Anwendungspotenzial in diesem Bereich".

Im nächsten Schritt soll die KI für die Forscher*innen Angriffe mit mehreren Hyperschallflugzeugen koordinieren.