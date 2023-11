F-35 zerstört erstmals Cruise Missile

Die israelische Luftwaffe berichtet, dass eine F-35I einen Marschflugkörper abgefangen hat. Der Vorfall ereignete sich bereits am 31. Oktober.

Das Video wurde vermutlich von der Zielsystem-Kamera der F-35I gemacht. Der Marschflugkörper ist in Schwarz zu sehen und fliegt von links nach rechts. Der helle Fleck am Heck ist das Düsentriebwerk: Dessen Hitze wird in dieser Infrarotaufnahme als Weiß dargestellt.

Es ist zu sehen, wie die F-35I eine Rakete startet. Dies passiert bei Sekunde 4 im Video und sieht wie ein kurzer Funkenregen aus. Bei Sekunde 8 wird der Marschflugkörper getroffen und zerstört.

Erster Abschuss eines Marschflugkörpers durch eine F-35

Es ist nicht bekannt, welche Luft-zu-Luft-Rakete dafür verwendet wurde. Aufgrund der Flugbahn wird es vermutlich eine AIM-9X Sidewinder gewesen sein. Diese visiert ihr Ziel mit einem Infrarot-Suchkopf an. Der erkennt die Wärme von Triebwerken und Motoren von Flugzeugen, Hubschraubern, Drohnen und eben auch Marschflugkörpern.