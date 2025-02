Auf den Fotos ist zu erkennen, dass das TOS-2 mit einem Cope Cage ausgestattet war. Solche Gitter-Aufbauten sollen verhindern, dass FPV-Drohnen mit voller Wucht in das Fahrzeug einschlagen – weil sie schon zuvor am Gitter explodieren . Zudem sollen von Drohnen abgeworfene Sprengkörper abgeschwächt werden, weil die dann ebenso auf dem Gitter explodieren und nicht direkt am Fahrzeug.

TOS steht für Tyazhyelaya Ognemyotnaya Sistema, was übersetzt Schweres Flammenwerfer-System heißt. TOS-2 ist aber, so wie die gesamte TOS-Reihe, kein klassischer Flammenwerfer, sondern ein Mehrfachraketenwerfer.

Dass die TOS-2-Fahrzeuge so lange unbeschadet davongekommen sind, ist fast überraschend, weil sie eben näher als 20 km (bzw. 10 km mit den älteren Raketen) zum Ziel sein müssen und damit in Reichweite von regulärer und Raketenartillerie, sowie der ukrainischen Drohnen-Teams sind. Hier hat vermutlich die Shoot-and-Scoot-Taktik geholfen: Also am Abschussort stehen bleiben, die Raketen schnell abfeuern und sofort wieder wegfahren.

Dies ist mit dem TOS-2 leichter möglich als dem Vorgängermodell TOS-1 und TOS-1A. Diese haben nämlich ein Fahrgestell auf Basis des Kampfpanzers T-72 und sind damit langsamer unterwegs. Dafür haben diese Systeme aber Startröhren für 24 thermobarische Raketen.