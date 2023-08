Wie Australien die F-35 "fast unsichtbar" machen will

Das Stealth-Flugzeug F-35 Lightning II gilt als fliegendes "Schweizer Taschenmesser". Der Tarnkappenjet wird von den USA und vielen anderen Staaten eingesetzt - darunter Australien. Das Land will seine F-35 jetzt noch vielseitiger machen und verpasst ihr deshalb ein Upgrade.

In der Stadt Williamtown an der australischen Ostküste baut die australische Luftwaffe eine 100 Millionen Dollar teure Anlage zur Beschichtung seiner Kampfjets. Diese soll die F-35 "nahezu unsichtbar" machen, heißt es in einer Pressemitteilung des Verteidigungsministeriums.

