F-35: Piloten sehen nach einem Flug "100 Jahre älter aus"

Der Flugzeughersteller Lockheed Martin hat ein Webinar veranstaltet. Dabei haben eine Pilotin und ein Pilot ihre Erfahrungen mit dem Stealth-Kampfjet F-35 geschildert haben. Trainingsflüge mit dem Jet seien wie ein Ganzkörper-Workout, sagt Tony "Brick" Wilson. Der Pilot flog früher für die US Navy und war laut der Jerusalem Post der erste, der die F-35 auf einem Flugzeugträger landete.

Gorilla auf der Brust

Die G-Kräfte, die man bei Dogfights, also bei Luftkämpfen mit gegnerischen Flugzeugen, aushalten müsse, fühlten sich an, "wie wenn ein 350 Kilogramm schwerer Gorilla auf deiner Brust sitzt". Wilsons Kollegin Monessa "Siren" Balzhiser erläutert: "Eine durchschnittliche Achterbahn hat maximal 3 bis 4 G. Um ein G zu begreifen, denk an dein Körpergewicht. Also wenn du 45 Kilo wiegst und 9 G erlebst, dann müsste dein Körper plötzlich 400 Kilogramm aushalten. Stell dir das vor. Es erfordert viel Training, und spezielles Training." Das geringe Körpergewicht ergibt sich, weil Balzhiser von 100 Pfund geredet hat - damit es ein leichteres Rechenbeispiel ist. Im Falle eines 70 Kilogramm schweren Pilotens wären es bei 9 G 630 Kilogramm (70 x 9).