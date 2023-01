F-35-Kampfjet fliegt zum ersten Mal mit neuem Computersystem

Der US Air Force modernisiert seine Tarnkappenflugzeuge. Bis 2029 sollen alle ein Upgrade erhalten.

Die US Air Force beginnt, seine F-35-Kampfjets mit einem neuen Computersystem auszustatten. Technology Refresh 3 (TR-3), wie das Upgrade genannt wird, soll den Hauptprozessor, die Speichereinheit, sowie die Avionik des Tarnkappenflugzeugs erheblich verbessern, berichtet The Warzone.

Erster Test in Mojave-Wüste

Erstmals getestet wurde TR-3 am 6. Jänner auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien. Ein Pilot der Luftwaffe, Major Ryan Luersen, vollführte einen sogenannten "Functional Check Flight" über der Mojave-Wüste. Hierbei seien "die Lufttüchtigkeit und die Systemstabilität des Flugzeugs" mit TR-3 an Bord der F-35 überprüft worden, erklären Zuständige.

Pilot Luersen befand sich 50 Minuten in der Luft. Dabei erreichte sein Tarnkappenjet eine Höhe von 10.668 Metern sowie eine Geschwindigkeit, die an der Schallmauer kratzte. Der Testflug sei, so die Air Force, nur der erste einer Reihe von Prüfverfahren gewesen. TR-3 werde 2023 weiteren Tests unterzogen.