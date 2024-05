Thermomix vs. Bosch Cookit im Vergleich: Wer hat die Nase vorn?

Von den einen bekommt man eingeflüstert: "Der Thermomix ist einfach der beste, der ist so flexibel und eine richtige Erleichterung im Haushalt". Die anderen schwören auf den Cookit : "Anbraten kann der Thermomix aber nicht. Und wer größere Mengen kocht, ist beim Cookit auch im Vorteil", kommen hier als Argumente.

Bosch Cookit vs. Vorwerk Thermomix

In folgenden Punkten habe ich den Vorwerk Thermomix (TM6) und den Bosch Cookit miteinander verglichen

Welcher der beiden Anbieter die besseren Rezepte hat, ist natürlich Geschmacksache. Mir waren die Rezepte durch die Bank meist zu fad und zu üppig. An den Basisrezepten gibt es weder bei Bosch noch bei Vorwerk etwas auszusetzen.

Bei der Bosch-Maschine kann man sich beispielsweise am Smartphone benachrichtigen lassen , wenn ein Kochschritt erledigt ist. Vor allem dann, wenn der Cookit längere Zeit rührt und köchelt, kann das eine praktische Sache sein. Der Thermomix kann das nicht.

Für ein Backrezept habe ich beispielsweise nicht ganz 100 Gramm Zucker in die beiden Töpfe gegeben. Der Thermomix hat daraus in 10 Sekunden feinsten Staubzucker gemacht. Der Cookit von Bosch hat das mit seinem Universalmesser nicht einmal annähernd geschafft.

Weil der Topf des Thermomix nach unten hin leicht spitz zusammenläuft , tut er sich allein schon durch die Form leichter, Lebensmittel zu zerhäckseln. Der flache Boden des Cookit eignet sich zum Zerkleinern von nicht allzu großen Mengen nicht so gut.

Vorteilhaft beim Bosch sind wiederum die verschiedenen Raspel- und Schneidescheiben. Damit lassen sich Gemüse und Obst auch in Scheiben schneiden oder klein raspeln. Beim Thermomix gibt es einen solchen Gemüseschneider als optionales Zubehör für 129 Euro .

6. Das Handling und die Bedienung

Beim Handling der smarten Eigenschaften und der dazugehörigen Smartphone-App geht der Punkt an den Thermomix. Ansonsten werden beide Geräte über einen Touchscreen bedient. Wenn man beim Kochen nasse, feuchte oder schmutzige Finger hat, ist dies oft ziemlich lästig.

Weil die Stärke des Rührers, die Höhe der Temperatur und die Zeitauswahl beim Thermomix mit einem physischen Drehregler vonstattengeht, ist die Vorwerk-Maschine hier dem Bosch-Gerät voraus.

Es ist zwar praktisch, dass der Mixtopf des Bosch (3 Liter) mehr Platz bietet als der Thermomix (2,2 Liter), im Alltag stellt sich das aber auch als Nachteil heraus. Beispielsweise, wenn man ihn in der Spüle reinigen will.

Der Cookit-Topf ist außerdem ungleich schwerer und durch die 2 Griffe kann man ihn kaum mit einer Hand anheben - um etwa den Teig herauszukratzen. Der Einzelgriff des Thermomix eignet sich hier wesentlich besser, um den Topf mit einer Hand zu halten und gleichzeitig den Inhalt herauszuspachteln.

Noch etwas: Der Thermomix-Spatel hat einen gummierten Rand, wodurch sich Teige und Saucen besonders effizient herauskratzen lassen. Der Spatel des Cookit besteht hingegen aus Hartplastik, wodurch beim Herauskratzen permanent Rückstände im Topf bleiben. Er schmiegt sich einfach nicht gut genug an die Ränder an, was ziemlich mühsam ist.

