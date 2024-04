Nuki Smart Lock im Test: Schlüsselloses Schloss aus Österreich

Auf der Suche nach Smart-Home-Geräten wird Nuki in einem Atemzug mit Ring, Google, Amazon, Xiaomi, Netatmo und TP-Link genannt. Alles sind riesige, globale Konglomerate – bis auf Nuki. Das vergleichsweise kleine Unternehmen hat seinen Sitz in Graz und wird trotz internationaler Erfolge weiterhin von seinen beiden Gründern geführt.

Damit lässt sich dann die Eingangstür verriegeln, entsperren und öffnen . Praktisch ist, dass die Tür von außen weiterhin wie gewohnt mit einem Schlüssel bedient werden kann – von innen kann man durch Drehen am Nuki-Schloss die Tür ebenso manuell steuern.

Bei den meisten Türen hebt sich der Zylinder ein paar Millimeter vom Türbeschlag ab. Das reicht aus, um das Gerät dort anzubringen. Der Schlüssel bleibt dabei einfach im Schloss stecken und wird in der Folge vom Akku-betriebenen Motor des Smart Lock gedreht.

Und wenn es nicht passt?

Bevor man sich ein Nuki-Schloss anschafft, sollte man auf der Hersteller-Website den Kompatibilitätscheck machen. Wenn sich der Schließzylinder nicht zum Anschrauben eignet, kann das Nuki-Schloss auch an den Beschlag geklebt werden.

Nuki verkauft auch einen passenden Schließzylinder. Alternativ kann das Nuki-System auch gleich direkt in den Schließmechanismus einer Eingangstür integriert werden.

Aufsperren per App

Auch wenn die Eingangstür nach wie vor manuell bedient werden kann, ist der eigentliche Sinn eines solchen vernetzten Türschlosses die Zutrittsverwaltung sowie das smarte und teil-automatisierte Ent- und Versperren der Tür per Smartphone-App.

Im Alltag kann man das "Smart Lock" beispielsweise so einstellen, dass es mittels GPS-Lokalisierung am Handy erkennt, wenn man sich seiner Wohnung nähert. Befindet man sich dann in Bluetooth-Reichweite (ungefähr bis zu 10 Meter), entsperrt das Nuki-Schloss automatisch die Tür.

➤ Mehr lesen: Wiim Amp im Test: Wie Sonos, nur besser und halb so teuer