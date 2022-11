Was ist Matter und was bringt der neue Smart-Home-Standard?

In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen:

Seit Oktober ist Matter 1.0 offiziell gestartet. Der neue Standard für smarte Geräte soll eine Revolution sein. Schnelles Einrichten, einfaches Steuern und mehr Datenschutz sind die Versprechen für Verbraucher*innen. Die futurezone erklärt, was es mit dem Service auf sich hat.

Hat man also Glühbirnen von Ikea, einen Echo Dot von Amazon und eine smarte Steckdose von Philips Hue, können alle problemlos über die Apple und Google Home Apps gesteuert werden. Aktuell ist es Glückssache, ob die Produkte zusammenpassen. Das schränkt die Auswahl beim Kauf deutlich ein und man greift eher zu jenen Produkten, die eben miteinander kompatibel sind, statt zu denen, die man wirklich möchte.

Der neue Standard wurde von der Connectivity Standards Alliance (CSA) entwickelt. Mit dabei sind alle großen Firmen: Apple, Google, Philips, Ikea und Amazon . Der Verbindungsstandard führt die Systeme aller Anbieter so zusammen, dass sie miteinander kompatibel sind. So kann man alle Geräte von einer teilnehmenden App zentral steuern.

Was ist Matter?

Wenn Geräte mit Matter kompatibel sind, erkennt man das am Logo auf der Verpackung

Matter nutzt außerdem Blockchain-Technologie , die bisher hauptsächlich für Kryptowährungen zum Einsatz kam. Darüber sind die Daten der Hersteller zu einzelnen zertifizierten Produkten und deren Software gespeichert. Diese Datenbank heißt Distributed Compliance Ledger (DCL) und wird dezentral verwaltet. Kauft man ein neues Gerät und fügt es seinem Heimnetzwerk hinzu, kann so überprüft werden, ob es mit Matter kompatibel ist.

Was bringt mir Matter?

Der neue Standard ist kein eigenes System mit einer eigenen App, sondern es verbindet nur alle anderen Ökosysteme im Hintergrund miteinander. Man muss sich also nicht an eine neue App gewöhnen, sondern hat schlichtweg mehr Produktauswahl.

Man muss aber realistisch bleiben: Bis Matter tatsächlich umfänglich eingesetzt werden kann, wird es noch eine Weile dauern. Die Hersteller müssen ihre Geräte und Apps dafür fit machen, was mindestens bis Mitte 2023 dauern wird. Anschließend ist – wie bei allen neuen Diensten – mit kleinen Problemen und Fehlern zu rechnen, die nach und nach behoben werden müssen.

Jedes Matter-Gerät ist mit einem Installationscode ausgestattet, der entweder aus einer Zahlenkombination besteht oder in einem QR-Code verpackt ist. Um das neue Gerät einzurichten, aktiviert man es in der gewünschten App – egal ob diese vom Hersteller selbst, oder einem anderen Unternehmen wie Apple oder Google stammt. Einige Dienste sollen auch automatisch erkennen, dass ein neues Matter-Gerät angeschlossen wurde und die Einrichtung sofort in der jeweiligen App anbieten.

Über die App kann man dann auch steuern, welche Geräte miteinander kommunizieren sollen. Will man alles über einen smarten Lautsprecher steuern, muss man das diesem Gerät erlauben. Das ist nützlich, wenn man unterwegs Geräte bedienen will, die keine eigene Verbindung zum Internet haben. Statt mit allen Geräten einzeln verbunden zu sein, steuert man sie über ein einziges Hub mit Internetzugang, wie Apples Home Pod, Amazons Echo oder Googles Nest. Hat man aber beispielsweise eine smarte Kamera, die nur über die Smartphone-App genutzt werden soll, kann man allen anderen Devices den Zugriff darauf verwehren.