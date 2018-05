Smart-Home-Hersteller: "Nicht alles einsetzen, was technisch möglich ist"

Orientiert sich das Haus lediglich an Gewohnheiten der Nutzer oder reagiert es auch auf den Menschen, wenn er sich darin bewegt?

Das Haus muss sich am Nutzer orientieren. Die entscheidende Frage dabei ist, was für Anwendungen man eigentlich automatisiert. Vor zu viel Automatisierung haben die Leute ganz viel Angst. Das Gefühl der Fremdbestimmung, dass man in einem Haus lebt, dass man nicht kontrolliert, ist in vielen Köpfen verankert. Auch wir mussten das erst lernen, dass man nicht alles einsetzen darf, was technisch möglich ist. Als wir unseren Showroom vor 1,5 Jahren eröffnet haben war das ebenfalls eine besondere Herausforderung. Das Entscheidende ist, nicht das zu machen, was technisch geht, sondern das, was der Wunsch der Bewohner ist.



Wollen Bewohner nicht, dass sich das Haus an ihren Wünschen orientiert?

2010 haben wir uns das Smart Home wie einen Wunschkorb vorgestellt. Aber in Wahrheit weiß kein Mensch, was er sich wünschen soll. Die Idee fehlt, es ist zu viel Wolke, als dass man das greifen könnte. Da sind wir in den letzten Jahren dazu übergegangen, einen Standard zu definieren. Wenn ein Kunde Loxone bekommt, wird das Smart Home zuerst mit einem Standard-Setting ausgeliefert. Zwei Monate später gibt es einen Optimierungstermin, bei dem das Heim an die Gewohnheiten angepasst wird.



Was für Einstellungen sind das etwa?

Eine Standardeinstellung ist, dass die Beschattung in der Dämmerung runterfährt, damit es einen Sichtschutz zum Nachbarn gibt. Beim Aufstehen tickt aber jeder unterschiedlich. Die einen wollen, dass die Jalousien unten bleiben, bis man das Haus verlässt andere wiederum wollen gleich Sonnenlicht sehen. Das sind dann Dinge, die angepasst werden.



Was kann man als Kunde selbst umprogrammieren?

Etwa das Einstellen von Lichtstimmungen. Da liefern wir zwar auch Standards aus für Lichtstimmungen, aber da ist jeder anders. Dem einen gefällt Violett, dem anderen Orange. Das stellt sich der Kunde selbst ein. Auch die Heizperiode, also von wann bis wann geheizt wird, kann man vollständig selbst definieren. In einem Jahr schaltet man die Heizung im Mai ab, in anderen Jahren erst im Juni. Das muss jeder selbst bestimmen können.



Was viele bei der Errichtung eines Smart Homes auch abschreckt ist der Preis. Sie sagen, es sei „leistbar“. Geht es ein wenig genauer?

Ein Einfamilienhaus als Richtwert mit 150 Quadratmeter hat etwa einen Aufpreis von 10.000 Euro, wenn man es in ein „echtes“ Smart Home mit allen Komponenten verwandelt. Wenn ich sowieso plane, eine Musik- und Farblichtanlage einzubauen, kommt man bei einem Vergleich mit Einzellösungen meistens drauf, dass eine Gesamtlösung nicht viel mehr kostet. Wir hatten auch schon Fälle, wo es billiger geworden ist.



Wie ist das mit dem Verfallsdatum? Wie lange halten die verbauten Komponenten dann durch?

Bei einem klassischen Gadget, wie z.B. bei einer Farbglühbirne, die per App gesteuert wird, wird keiner eine Träne vergießen, wenn es in zwei Jahren ausgetauscht werden muss. Bei unseren Produkten haben wir einen anderen Anspruch. Die werden gekauft, um den Dienst im Haus 20 bis 30 Jahre zu verrichten. Es ist alles darauf ausgelegt, dass es so lange funktioniert. Wir verbauen etwa keinen Kunststoff an der Sprechstelle außen. Da muss man Glas hingeben, sonst vergilbt es. Vom Material her müssen alle unsere Komponenten eine lange Zeit halten.



Die ersten Smart Homes haben Sie vor fast zehn Jahren ausgeliefert. Musste da schon etwas nachgerüstet werden?

Kunden, die Loxone im Juni 2010 gekauft haben, bekommen auch heute noch alle Updates kostenlos. Das ist ein entscheidender Aspekt. Es ändern sich viele Dinge über die Jahre und Updates werden von uns angeboten. So können wir mittlerweile Photovoltaik-Anlagen in das Heimnetz integrieren. Irgendwann werden Energiebetreiber hier spezielle Tarife anbieten. Wir können dann in Folge ein Lesegerät integrieren. Die Software dazu gibt es von uns kostenlos.



Wie lange?

Das haben wir nicht definiert. Unser Wunsch wäre, das immer zu machen.



Schneiden Sie sich damit nicht ins eigene Fleisch? Firmen wie der Überwachungskamera-Hersteller Nest verlangen sogar Extra-Geld dafür, dass man sich das Video bei einem Einbruch überhaupt ansehen darf.

Unser Geschäftsmodell ist da ganz anders. Wir sind eine Gesamtlösung. Der Kunde kauft die Beleuchtung, den Musik-Server, die Lautsprecher. Wir müssen unser Business-Modell nicht aufs Datensammeln verlagern. „Mein Haus, meine Daten“ ist eine strikte Philosophie von uns.



Kommt das überall gut an?

Das wird ab und zu auch mal belächelt. Vor kurzem hat uns wieder jemand angerufen, um uns schmackhaft zu machen, wie man Geld aus den Daten machen kann. Ich habe ihm dann erklärt, das ist nicht unser Modell. Selbst wenn die ganze Welt sagt „wer die Daten hat, hat die Macht“: Wir wollen in den eigenen vier Wänden Privatsphäre. Die Daten verlassen das Haus nicht. Es gibt keine Cloud, die das zusammensammelt. Das ist eine klare Strategie von uns.



Das ist heutzutage wirklich außergewöhnlich. Viele Unternehmen setzen auf „Big Data“.

Ja, wir schwimmen mit diesem Modell klar gegen den Strom. Ich glaube aber, dass die Menschen wieder sensibler werden und dass Privatsphäre wieder mehr wert sein wird.



Aber Loxone hängt ja auch am Internet, wenn man Dinge im Haus via App steuern kann?

Wenn man will, kann man von der Ferne zugreifen. Aber nur, wenn man will. Das sind Dinge, die man heutzutage erwartet. Wenn ein Kunde sagt, ihm ist das zu heikel, funktioniert Loxone aber auch ohne Internetverbindung wunderbar. Wir haben aber sämtliche Bemühungen unternommen, das alles so sicher wie möglich zu gestalten.