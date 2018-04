A1 Smart Home im Test: Alles unter einem Dach

Indoor Kamera

Die passende Überwachungskamera (60 Euro) konnte leider nicht getestet werden, da sie sich nicht mit dem Gateway und dem restlichen Smart-Home-System verbinden hat lassen. Nach zahlreichen Versuchen meldete ich das Problem der Support-Hotline. EIn Mitarbeiter erklärte mir, dass die Indoor Kamera das Sorgenkind des Smart-Home-Paketes sei und es immer wieder Probleme beim Set-up gäbe.

Aus Erfahrung wisse man, dass man nur oft genug probieren müsse, dann sich die Kamera mit dem Gateway verbinden. Gesagt getan - allerdings habe ich es nach weiteren zehn erfolglosen Versuchen bleiben lassen.

Tür- und Fenster-Sensor

Der Tür- und Fenstersensor (40 Euro) wird am Tür- bzw. Fensterrahmen befestigt, entweder per doppelseitigem Klebeband oder per Schrauben. Wird die Tür oder das Fenster geöffnet, gibt der Sensor diese Information an die App weiter, wo vermerkt ist, wie lange die Tür bereits geöffnet ist bzw. wann das Fenster das letzte Mal geöffnet oder geschlossen wurde.

Der Tür- und Fenstersensor kann auch in Verbindung mit Multisensor, Überwachungskamera und Innensirene (60 Euro) als Alarmanlage verwendet werden.

Geht das Smart-Home-System davon aus, dass sich niemand mehr in der Wohnung befindet, wird die Alarmanlage automatisch scharf gestellt. Nähert sich ein registriertes Familienmitglied der Wohnung, wird das per GPS erkannt und die Alarmanlage entschärft.

Für die Nacht beispielsweise kann der Alarm auch manuell scharf gestellt werden. Dabei wird das GPS-Signal des Smartphones außen vor gelassen. Der Alarm greift dann auf die Informationen von Überwachungskamera, Tür-Sensor und Multisensor zurück. Erkennt einer der Sensoren etwas Auffälliges, wird Alarm geschlagen.

Lästig dabei ist, dass beim manuellen Aktivieren des Alarms, jener zu allererst einmal losgeht und laut piepst. Erst wenn alle entsprechenden Komponenten im Netzwerk bereit sind - in etwa fünf Sekunden - hört das Piepsen auf und die Alarmanlage ist scharf gestellt. Ob der Alarm aktiviert ist, erkennt man am grün hinterlegten "Alarm Ein"-Symbol in der App.

Erkennt einer der Sensoren etwas Auffälliges, wird in Sekundenschnelle Alarm geschlagen. Dabei tönt die Sirene ohrenbetäubend los und das Smartphone zeigt eine entsprechende App-Benachrichtigung an. In der App wird nun angezeigt, ob man den Alarm deaktivieren möchte oder lieber gleich die Polizei rufen will.

Rauchmelder

Im Falle eines Feuers tönt der vernetzte Rauchmelder (70 Euro) ohrenbetäubend los. Wenige Augenblicke später erhält man am Smartphone eine entsprechende Meldung per Benachrichtigung der App sowie per SMS. Auch in der App ist die Alarmmeldung rot hinterlegt zu erkennen. Bei einem Fehlalarm lässt sich der Alarmton am Rauchmelder direkt bzw. in der App abstellen. Das Ereignisprotokoll vermerkt außerdem, dass der Alarm losgegangen ist bzw. dass sich der Rauchmelder abgeschaltet hat, da kein Rauch mehr erkannt wurde.