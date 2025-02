ISS-Astronaut macht episches Foto vom Sternenhimmel

Möglich wurde diese Aufnahme mit einem „Star Tracker“, den er sich selbst gebaut hat. Das Gerät rotiert die Kamera mit derselben Geschwindigkeit wie die Raumstation. Das ermöglicht die Langzeitbelichtung von weit entfernten Sternen, ohne, dass diese verschwommen sind.

➤ Mehr lesen: Wie sicher ist die Raumstation ISS noch?

Weil sich die Station aber in der Umlaufbahn der Erde befindet und damit über ihr fliegt, ist diese verschwommen. Das trägt aber zum künstlerischen Stil der Aufnahmen des 69-Jährigen bei. So hat er kürzlich etwa das „Sternenfeld“ von einer Crew-Dragon-Kapsel aus aufgenommen, die gerade an der ISS angedockt ist.