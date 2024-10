So sieht der mögliche ISS-Nachfolger aus

Das Ende der Internationalen Raumstation naht. Bis 2030 soll sie noch die Erde umkreisen. Dann wird ein von SpaceX entwickeltes Raumschiff die ISS zum Absturz bringen, sodass sie in der Erdatmosphäre weitestgehend verglüht.

Die nächste Raumstation

Bis dahin sollte sich aber schon die nächste Raumstation im Orbit befinden, die von der NASA und Partnerländern genutzt werden kann. Wie der Nachfolger der ISS aussehen könnte, hat nun die US-Firma Vast präsentiert.

Das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien wird die Raumstation mit der Bezeichnung Haven-2 in den NASA-Wettbewerb für einen ISS-Nachfolger schicken. Bis 2026 will die US-Raumfahrtagentur nämlich die Gewinner für die Phase 2 des "Programm Commercial LEO Destination" (CLD) ausgewählt haben.

