Ein gewagtes Experiment zeigt, wie sich eine Flamme in Schwerelosigkeit verhält.

Wie verhält sich die Flamme einer Kerze bei Schwerelosigkeit? Eine Frage, der Astronaut*innen auf der Internationalen Raumstation nicht so ohne Weiteres nachgehen können. Die strengen Sicherheitsbestimmungen der ISS bezüglich entflammbarer Materialien verhindern derartige Experimente.

Das hindert aber chinesische Raumfahrer nicht daran, auf ihrer eigenen Raumstation mit offenem Feuer zu hantieren. Im Rahmen eines Livestreams wurde auf der chinesischen Tiangong Space Station eine handelsübliche Kerze mithilfe eines Streichholzes entzündet.

Eine Flamme im Weltall

Eine Flamme, so wie wir sie auf der Erde kennen, erhält ihre markante Form durch auf- und absteigende Strömungen von kalter und warmer Luft. Diese Strömungen sind in der Mikrogravitation nur ganz schwach ausgeprägt.

Aufgrund der kaum vorhandenen Strömungskonvektion in der niedrigen Erdumlaufbahn können sich dort Flammen in alle Richtungen gleichmäßig ausbreiten. Das Ergebnis ist ein kugelförmiger Feuerball, wie in dem Video eindrucksvoll zu sehen ist.

