Wie man ein atemberaubendes Foto der ISS macht

So kann man ermitteln, wann die ISS vor dem Mond vorbeizieht.

Der Pfeil zeigt den Weg der ISS von ihrem aktuellen Standort aus an. Viele der Ergebnisse, die von transit-finder.com ausgespuckt werden, sind allerdings unbrauchbar, da die ISS zu klein ist, um Details zu erkennen. Der Wert "ISS angular size" gibt dabei an, wie groß die ISS erscheint. McCarthy selbst nimmt Fotos nur auf, wenn dieser Wert über 45 Winkelsekunden liegt.

Kamera mit langer Brennweite nötig

Als Nächstes muss die passende Ausrüstung her. McCarthy empfiehlt eine Kamera mit einer langen Brennweite, mindestens 800 Millimeter sollten es sein. Ihm seien aber auch schon Aufnahmen mit einem 350-Millimeter-Objektiv gelungen, in denen man die Photovoltaikpaneele der Raumstation erkennen konnte. Wer einen Sonnentransit aufnehmen will, sollte außerdem einen Sonnenfilter benutzen. Auch ein Fernauslöser/Intervallmesser ist sehr zu empfehlen. Zudem sollte auf jeden Fall ein Stativ verwendet werden.