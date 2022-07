Astrofotograf gelingt faszinierende Aufnahme der Sonne

Dem kalifornischen Astrofotografen Andrew McCarthy sind bereits zahlreiche spektakuläre Aufnahmen gelungen , die im Netz für einiges an Aufsehen gesorgt haben.

Das Bild ist nachbearbeitet, um die Details in dieser Form sichtbar zu machen. Auch die Farbgebung ist künstlich, da das Originalbild in Graustufen aufgenommen wurde.

Um die schiere Größe unseres Sterns in Kontext zu setzen, hat er noch unsere Erde nachträglich in die Aufnahme montiert. Selbst aufgenommen hat er das Bild der Erde jedoch nicht, wie er auf Reddit schreibt: “Leider bin ich noch nicht in den Weltraum gekommen, um ein Bild von ihr zu machen.”

Nicht nachmachen

Gleichzeitig merkt McCarthy an, dass man keinesfalls ein Teleskop auf die Sonne richten sollte, falls man nicht genau weiß, was man tut. Zwar entstand seine Aufnahme natürlich mit einem Teleskop, jedoch sei jenes stark modifiziert worden, um nur bestimmte Lichtwellen durchzulassen. “Mein Teleskop und meine Augäpfel wurden nicht beschädigt”, so McCarthy.

Abgesehen von Twitter und Reddit findet man McCarthy auch auf Instagram. Wer seine Arbeit unterstützen möchte, kann außerdem Drucke auf seiner Webseite kaufen.