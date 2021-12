Astrofotograf macht 300-Megapixel-Foto von der Sonne

Der Astrofotograf Andrew McCarthy hat mithilfe eines speziell umgerüsteten Teleskops ein 300-Megapixel-Foto von der Sonne geschossen. Es besteht aus 150.000 einzelnen Bildern, die er in ein einziges kombiniert hat.

Es habe etwa 10 Stunden gedauert, die ganzen Daten zu sammeln und weitere 3 bis 4 Stunden, um das Rohmaterial in das finale Bild zu bringen, teilt McCarthy Sciencealert via E-Mail mit.

Wasserstoff und Helium

Zur Anwendung kam das Teleskop Explore Scientific AR127, das die Chromosphäre der Sonne zeigt - die an die Photosphäre anschließende Gasschicht in der Atmosphäre der Sonne. Die Chromosphäre besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Sein Teleskop zeige nur ein bestimmtes Lichtband, um so Details der Chromosphäre sichtbar zu machen.