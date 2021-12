James Webb Teleskop: Wie die nervenaufreibende Reise ins All abläuft

Am 22. Dezember wird Webb mit einer Ariane-5 Rakete vom ESA-Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana aus starten. Wenige Minuten nach dem Launch wird es sich von der Hauptstufe der Rakete lösen und noch etwa 30 Minuten vom Raumfahrzeug angetrieben. Danach löst sich auch diese Starthilfe und Webb muss den restlichen Weg der 1,5 Millionen Kilometer zu L2 allein bestreiten.

1,5 Stunden später klappt die Antenne aus, die ein erstes Lebenszeichen an die Erde sendet. Die Kommunikationsantenne wurde übrigens von RUAG Space entwickelt, die ihren Sitz in Wien haben. Ihr Kommunikationssystem wird die Bilder, die Webb aufnimmt, mit der Welt teilen. Zuerst wird aber das ESA Kontrollzentrum in Noordwijk , Niederlande, sicherstellen, dass Webb auf dem richtigen Kurs ist.

Noch nie zuvor hat man im All ein Sonnensegel von der Größe eines Tennisplatzes installiert und egal wie oft man es auf der Erde testet, im All herrschen eigene Gegebenheiten. Der Mechanismus muss funktionieren, denn dort können keine Ingenieur*innen einschreiten. „Auf dem Sonnenschild liegt der größte Fokus dieses Unterfangens. Unsere ganze Planung und unsere Anstrengungen sind dahin geflossen. Natürlich sind auch alle anderen Schritte auf dem Weg entscheidend, aber sie sind viel besser zu kontrollieren als das flexible Sonnenschild. Das ist viel schwieriger zu managen“, erklärt Voyton.

50 Deployments - jedes Mal ein kleiner Sieg

Das Sonnenschild muss so früh aufgespannt werden, um den Kühlprozess so schnell wie möglich zu beginnen. „Wir brauchen 3 bis 4 Monate, um das Observatorium zu kühlen. Deshalb beginnen wir damit so früh wie möglich“, erklärt Jansen. Ein weitere Grund ist, dass viele Ausklappmechanismen bei Raumtemperatur getestet werden. Desto länger man also wartet, desto eher könnten sie vereisen und festklemmen. Solche unberechenbaren Ereignisse lassen sich verringern, wenn sie so früh wie möglich aktiviert werden.

Anschließend wird der zweite Spiegel in Position gebracht. 12 Tage nach dem Launch klappen die restlichen Elemente des Hauptspiegels auf, bis alle 18 Segmente in die gleiche Richtung zeigen. So fliegt es weiter bis es nach 29 Tagen sein Ziel erreichen sollte: L2.