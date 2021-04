Suche nach Aliens: Wie leistungsfähig ist das James-Webb-Teleskop?

Der US-Physiker Michio Kaku meint nun in einem Interview des Guardian , dass die Chancen dadurch relativ hoch seien, außerirdische Zivilisation zu entdecken. Doch ist das wirklich so einfach? Wie leistungsfähig ist das James-Webb-Teleskop ?

Still und ungestört

Zunächst muss man sich die Eckdaten ansehen: Das Teleskop besitzt einen Hauptspiegel aus 18 sechseckigen, goldbeschichteten Elementen, die eine Gesamtfläche von 25 Quadratmeter bilden. Zum Vergleich: Hubble kommt auf 4,5 Quadratmeter. James Webb wird nicht wie sein Vorgänger im Orbit stationiert, sondern rund um den Lagrange-Punkt 2 rotieren. 1,5 Millionen Kilometer von der sonnenabgewandten Erdseite entfernt findet das Teleskop bessere Beobachtungsbedingungen vor.

Sehr sehr kalt

Um komplett von Erde und Sonne abgeschirmt zu sein, besitzt James Webb einen ausfaltbaren Schutzschild, der in etwa so groß wie ein Tennisplatz ist. Er hält das Teleskop schön kühl, was notwendig ist, um kleinste Mengen an Wärmestrahlung von weit entfernten Objekten im Infrarotbereich zu erfassen. Damit das noch besser funktioniert, wird eines der 4 Bordinstrumente zusätzlich auf minus 266 Grad Celsius heruntergekühlt.

Zeitmaschine

Das Teleskop soll durch den großen Spiegeldurchmesser, die Ungestörtheit von irdischen Einflüssen und die niedrige Betriebstemperatur so empfindlich sein, dass man damit Licht einfangen kann, das von den allerersten Sternen vor 13,5 Milliarden Jahren ausgesendet wurde. Astronomen hoffen, dadurch wie in einer Art Zeitmaschine sehen zu können, wie die ersten Galaxien entstanden sind. Abgesehen von den größtmöglichen Tiefen des Weltraums wird das Teleskop auch Objekte im Sonnensystem erforschen. Forscher sehen etwa der Möglichkeit freudig entgegen, kleinere Asteroiden und Kometen zu beobachten.