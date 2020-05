Spektakuläres Foto zeigt ISS vor der Sonne

Auf Reddit schreibt McCarthy, dass er seit 3 Jahren versucht die ISS zu fotografieren, wie sie an der Sonne vorbeiwandert. Dies ist erst das zweite Mal, dass ihm das gelungen ist. Das erste Mal war vor wenigen Wochen.

McCarthy hat das Foto von seinem Haus aus in Sacramento, USA gemacht. Der Korridor für den sogenannten „Solar Transit“, also das Vorbeibewegen eines Objekts vor der Sonne, war sehr gering. Das nächste Mal hat er in ein paar Wochen die Gelegenheit dazu, es erneut zu versuchen.