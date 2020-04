Einzigartige Fotos der Sonne zeigen erstmals Plasmafäden

Ultra-High-Definition

"Bisher haben Solarastronomen unseren nächsten Stern in Standard Definition beobachtet. Die außergewöhnliche Qualität der vom Hi-C-Teleskop bereitgestellten Daten erlaubt es uns, zum ersten Mal einen Teil der Sonne in Ultrahochauflösung zu überblicken. Wir sehen die Bestandteile, aus denen die Atmosphäre des Sterns besteht", sagt Projektleiter Robert Walsh von der UCLAN in einem Statement.

Wie die Plasmafäden entstehen, ist derzeit noch unklar, doch die Aufnahmen sollen neue Erkenntnisse über die magnetische Atmosphäre der Sonne liefern. Um die Entstehung genauer zu erforschen, wollen die Wissenschaftler nun weitere Daten über die Sonnenatmosphäre sammeln. Dafür soll unter anderem der Solar Orbiter der ESA genutzt werden. "Dies ist eine faszinierende Entdeckung, die unser Verständnis des Energieflusses durch die Sonnenschichten und bis zur Erde selbst verbessern könnte. Das ist wichtig, wenn wir das Verhalten unseres lebensspendenden Sterns formen und vorhersagen wollen", so Tom Williams, Mit-Autor der Studie.