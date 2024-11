Mark “Z-Pain” Zuckerberg hat einen Song veröffentlicht

„Till sweat drops down my balls, till all these bitches crawl“, singt Mark Zuckerberg in seinem neuen Song. Der Facebook-Erfinder und Meta-CEO hat den Song für seine Frau Priscilla aufgenommen, wie er auf Instagram verrät.

„In diesem Jahr habe ich mit @tpain an unserer eigenen Version dieses lyrischen Meisterwerks gearbeitet. Sound an für den Track, der auch auf Spotify verfügbar ist“, lässt uns Zuckerberg dort wissen.

➤ Mehr lesen: Zuckerberg präsentiert neuartige AR-Brille