Meta sperrt Konten, die Jets von Zuckerberg, Musk und Co tracken

Nun wurden all diese Accounts von den Meta-Plattformen gelöscht. Bereits vor längerer Zeit wurde zudem der Account verbannt, der Informationen zu Taylor Swifts Flügen veröffentlichte. Auch Musks Plattform X sperrte die Konten schon vor längerem.

Er ist in erster Linie durch das Tracken von und den daraus resultierenden Streit mit Elon Musk bekannt. Inzwischen betrieb Sweeney aber mehrere Konten, die Informationen zu Flügen von Mark Zuckerberg , Elon Musk , Kim Kardashian , Bill Gates , Jeff Bezos , oder Kylie Jenner verbreiteten. Auch Reisen von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump und Floridas Gouverneur Ron DeSantis wurden getrackt.

In der Nacht auf Dienstag sperrte Facebook-Mutterkonzern Meta mehrere Accounts auf seinen Plattformen Threads und Instagram , die Informationen über die Flüge von Privatjets Prominenter verbreiten. Will man ZuckerbergJet auf Instagram aufrufen, kommt nur eine Fehlermeldung. Von der Sperre berichtete auch der Betreiber Jack Sweeney auf X.

Laut Sweeney habe er “keine Warnungen und keine Erklärungen” bekommen. In dem Schreiben prangert er auch erneut Musk an, der einerseits immer wieder mit Aussagen hinsichtlich Meinungsfreiheit tätigte, gleichzeitig aber ebenfalls Konten deaktivieren ließ. “Diese Plattformen scheren sich nicht um Transparenz”, so Sweeney. “Sie setzen ihre Regeln selektiv durch und lassen einige Benutzer bleiben, während andere ohne Grund gesperrt werden”, schreibt er.

Verspätete Daten

Allerdings sind nicht alle Tracking-Accounts offline. Musk toleriert etwa den X-Account, der seine Fluginformationen mit 24 Stunden Verzögerung postet.