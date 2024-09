Zuckerberg präsentiert neuartige AR-Brille

Meta bringt eine günstigere Quest-VR-Brille auf den Markt und will mit Kameras permanent die Umgebung filmen.

Die Technik dafür ist jedoch noch nicht reif für den Massenmarkt . Bei der Präsentation im Rahmen der Entwicklerkonferenz Meta Connect setzte Firmenchef Mark Zuckerberg die Brille kurz auf, verzichtete aber auf eine Live-Demo . Die Funktionen der Orion-Brille wurden per Video zugespielt.

Die Brille kann per Handgesten unter Zuhilfenahme eines eigenen Armbands , Eyetracking und Spracherkennung gesteuert werden. Außerdem soll sie auch per Gedankensteuerungen mittels elektrischer Signale des Gehirns bedient werden können.

Meta-Technologiechef Andrew Bosworth sagte dem Finanzdienst Bloomberg, Meta wolle mit der Zeit ein anderes Material dafür finden, was die Kosten des Geräts senken werde. Zugleich sagte Bosworth, auf Basis des Prototyps werde mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit auch ein Produkt für Verbraucher entstehen.

Für im Alltag nutzbare AR-Brillen gibt es gleich mehrere technische Engpässe . Die Chips dafür brauchen immer noch recht viel Strom - und in einem Brillengestell ist nur wenig Platz für Batterien . Außerdem ist es kompliziert, Informationen auf größerer Fläche in durchsichtige Gläser zu bringen. Meta verwendet für die Linsen Siliziumkarbid statt Glas oder Plastik.

Bei den VR-Brillen, mit denen Nutzer in digitale Welten eintauchen können, legt Meta mit einem neuen Einstiegsmodell nach . Das Gerät mit dem Namen Quest 3S wird im Oktober ab einem Preis von 340 Euro in den Handel kommen. Mit seiner VR-Sparte macht Meta Milliardenverluste , hofft aber nach wie vor darauf, einen breiteren Markt dafür zu begeistern.

Albtraum für den Datenschutz

Für die nahe Zukunft setzt Meta auf Kameras in Brillen, damit seine KI-Software besser einschätzen kann, was Nutzer von ihr wollen. Die Idee dabei ist, dass der Chatbot Meta AI über die Geräte live sieht, worauf Nutzer gerade blicken - und hört, was sie hören.

Das könnte zum Beispiel beim Kochen nützlich sein - oder wenn man eine neue Stadt erkundet. Mit Hilfe der Kamera könnte die KI sich aber auch die Stelle auf einem großen Parkplatz merken, wo man sein Auto abgestellt hat.

Eine weitere neue Funktion für die Brillen mit Kameras und kleinen Lautsprechern sind Live-Übersetzungen. Das soll zunächst für Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch funktionieren. Meta entwickelt die unter der Marke Ray-Ban verkauften Geräte gemeinsam mit dem weltgrößten Brillen-Konzern Luxottica.